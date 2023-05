Exotické ženy v tajemném světle, to jsou nové obrazy Markéty Kolářové

„Poslední rok byl akční. Byli jsme s kamarády malovat v New Yorku, odkud jsem létala do Asie. Bylo to velké dobrodružství. Asie mi ukázala něco, co jsem potřebovala hlavně emocionálně. New York byl drsnější protipól. Bylo dobré zažít si takto velké město, utříbila jsem si myšlenky,“ tvrdí malířka, která poslední dobou střídavě žije v Praze a na Filipínách.