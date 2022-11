Elbel, Chaloupková, Dalecký a Pavlásek v klipu Vypsané fixy

Nápad obsadit Pavláska do sedmirole barmana vznikl na festivalu ve Slavonicích, kde se potkal s Přívratským na večírku. Náhodou oba měli kytaru, trochu improvizovaně si spolu zahráli a po několika písních se Přívratský Pavláska zeptal, jestli by nechtěl účinkovat ve videoklipu Vypsané fixy. Tomu se nápad líbil a souhlasil. Ostatní herce pak už nebylo těžké přesvědčit, protože kdo by si nechtěl zahrát s Lukášem Pavláskem v klipu Vypsané fixy, a hlavně si u toho pořádně společně zaběhat?

„Kouřící miminko je svižná, lehce bláznivá píseň a běh coby hybný leitmotiv k ní skvěle sedí. Dokonce mi celkem dost lidí sdělilo, že si tuhle píseň přidává do svého hudebního běžeckého playlistu. A tak se mi režisérův nápad hned od začátku líbil, protože jsem si vzpomněl přesně na tuhle zpětnou vazbu. Skvělé bylo i to, že klip se točil takříkajíc na domácí půdě, takže je to i určitý hold Pardubicím a třeba tím podpoříme turistický zájem o naše město. Ostatně všichni herci se shodli, že je Pardubice příjemně vizuálně překvapily a že vůbec nečekali, že je to u nás takhle pěkné. Navíc nám dokonale vyšlo i počasí a vše se podařilo natočit za jediný den,“ říká Márdi, zpěvák a kytarista Vypsané fixy.