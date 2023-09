Divadlo Bez zábradlí: sezona otců a synů

„Vadí mi, jak se toto období bagatelizuje a lakuje na růžovo. Jsem z generace, která si pamatuje, že to byla doba zlá. Je důležité si to připomínat. Hra Berlín Berlín je tarantinovsky dojemná komedie, ale zároveň dá divákům pocítit, že jejím postavám jde o život,“ říká režisér inscenace Petr Svojtka. Premiéra je naplánovaná na 27. října a hlavní role si v inscenaci zahrají Jiří Hána a Dana Morávková.

„Aniž bych chtěl prozrazovat podrobnosti, tak téma hry je natolik extrémní, že jsme důkladně rozvažovali, zda do toho spolu půjdeme,“ řekl na tiskové konferenci Hynek Čermák. „Mohlo by nás to jako otce a syna někam posunout, ale také náš vztah narušit. Rozhodli jsme se to risknout.“ Hra bude mít premiéru v březnu příštího roku v režii Ondřeje Zajíce.