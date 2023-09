Na plzeňském festivalu Divadlo okradli polské herečky. Představení se nedohrálo

Šokované herečky nebyly s to odehrát zbytek představení. Místo ovací tak do divadla dorazila Policie ČR. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové se případem intenzivně zabývá plzeňská policie.

Incident nepříjemně ovlivnil atmosféru zahájení prestižního festivalu . Podle Jana Buriana i ředitele Divadla J. K. Tyla, které festival hostí, Martina Otavy, se nikdy nic podobného nestalo. „Velmi mě to mrzí, ale chápu, že herečky, které během pauzy řešily zablokování karet, účtů, mobilů a další nutné záležitosti, nemohou hned nastoupit do tak náročného představení,“ řekl Burian Právu.

Slavnostního zahájení se zúčastnila řada významných hostí v čele s plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým, který ve svém úvodním slově zažertoval, že je sice třináctého, ale že to snad nebude znamenat nic zlého, takže přeje festivalu hodně štěstí. Bohužel se jeho neúmyslná předpověď naplnila.

Inscenace se odehrává na ploše pokryté množstvím písku, z něhož trčí torza mužských těl. Velkou roli zde hraje hudba, pohyb a především až přeexponované emoce. Je velká škoda, že představení nemohlo dojít do svého závěrečného poslání. Režisér Klata za polský soubor slíbil, že se do Plzně vrátí, aby si publikum jeho Trójanky užilo až do konce.