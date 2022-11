Dirigent Jan Kučera: Film Čarodějův učeň mě emocionálně pohltil

Film Čarodějův učeň měl premiéru v roce 1977. Kdy jste ho viděl poprvé?

Narodil jsem se ve stejném roce jako tento film a poprvé jsem ho viděl asi v osmi letech. Hluboce se mi vryl do paměti. Zhlédl jsem ho od té doby několikrát a vždycky mě emocionálně pohltil.

Čím?

Jeho výtvarná stránka je nádherná, originální, ostatně jako všechny filmy Karla Zemana. Okamžitě jsme vtaženi do děje, do poetické, ale i ponuré atmosféry. Tajemného Mistra a jeho mlýna jsem se jako dítě docela bál.

Dnešní děti to už ale vnímají jinak. Filmy pro ně jsou dnes bohužel daleko brutálnější, včetně agresivní šablonovité hudby. Mé dcery, kterým je osm a dvanáct let, už Čarodějův učeň opravdu nijak nevystrašil. Ale měl jsem radost, že se jim moc líbil a při domácím promítání mu na konci spontánně zatleskaly.

Autorem hudby k filmu je František Belfín. Kdy jste ji začal vnímat?

Hudba je zásadní složka, která originalitu Čarodějova učně geniálně spoluvytváří. Jako dítě jsem si to asi moc neuvědomoval, ale později mi bylo jasné, že by to bez ní nešlo.

Přál bych si, aby se jméno Františka Belfína dostalo víc do povědomí. Jako dirigent natočil hudbu k asi dvěma a půl tisícům filmů, jeho jméno je z filmových titulků lidem známé, ale jeho skladatelské dílo je opomíjeno. Náš projekt to snad částečně napraví.

Navíc máme s Františkem Belfínem několik věcí společných. Oba jsme se narodili v Klatovech, oba jsme studovali dirigování a skladbu na Pražské konzervatoři a oba jsme komponující dirigenti. Mimochodem příští rok si připomeneme jeho nedožitých sto let.

Jaké bylo ujmout se provedení jeho filmové hudby?

Složité, protože se původní partitura nedochovala. Nikdo neví, co se s ní stalo, kde skončila, zda vůbec existuje. A není ani separátní hudební záznam, k dispozici byla jen jedna zvuková stopa filmu.

Skladatelka Zdeňka Košnarová se ale rozhodla, že hudbu takzvaně stáhne. Jako detektiv analyzovala všechnu muziku, která ve filmu je, včetně té pod dialogy a ruchy, a vytvořila novou partituru. Musela to být práce naprosto šílená. V roce 2010 jsem rekonstruoval hudbu k němému filmu Svatý Václav, kde jsem měl k dispozici fragmenty původní partitury a část partů. Byla to tehdy těžká práce. Ale Zdeňka to měla mnohem těžší, protože z notového materiálu neměla k dispozici vůbec nic.

Říkala mi, že za jeden den zrekonstruovala třeba jen dvacet vteřin hudby a na partituře nakonec pracovala dva roky. Několikrát to prý chtěla vzdát, ale kuráž jí dodala jedna francouzská kunsthistorička, která Zemanův film označila za unikátní. Zdeňce patří můj velký obdiv.

Je Belfínova hudba k Čarodějovu učni interpretačně těžká?

Ano, je především výrazně členitá. Každých šest či osm taktů se mění tempo, nálada a atmosféra. Je to studiová muzika pracující s efekty či dvě hudby v různých tempech přes sebe. Zahrát ji naživo, navíc synchronně s obrazem, je těžký úkol a my budeme mít jen jeden pokus. Troufám si však říct, že to zvládneme, protože se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu už máme se živým doprovodem filmu zkušenosti. Například ze zmíněného filmu Svatý Václav.

Pro publikum to bude příležitost slyšet i nástroje, které se v symfonickém orchestru běžně nevyskytují. Jsou tam elektrická kytara, baskytara, akordeon, varhany Hammond nebo cembalo. Na pódiu s námi budou ještě tři malí zpěváčci coby tři králové, mladá sopranistka Vanda Vinecká v roli dívky a charismatičtí herci Karel Dobrý v roli Mistra a David Švehlík jako Učeň. Veškeré audio tedy bude živě, včetně nasamplovaných ruchů, jako jsou krákání havranů nebo klapot mlýna.

Provedení bude tedy jen jedno?

Zatím je to tak naplánované, ale byla by škoda, kdyby to tak zůstalo. Bude to nepochybně magický zážitek jak vizuální, tak zvukový. Věřím, že Čarodějova učně provedeme víckrát, to dílo si zaslouží širší pozornost.

Na čem dalším nyní pracujete?

Na objednávku pražského Národního divadla dokončuji operu Don Buoso. Premiéru bude mít v listopadu 2023 a režírovat ji bude náš nejlepší operní režisér David Radok, který je zároveň autorem libreta. Je to pro mě velká pocta, co víc než uvedení svého díla v Národním divadle si může český skladatel přát.