Desítka tanečních párů StarDance už je kompletní

„Seznámení tanečního páru, to je taková věc, která se musí zpracovat. Napoprvé jsme se viděli asi pět minut. Myslím, že oba jsme byli v takovém napětí a lehké nervozitě. Ale první dojem byl úplně v pohodě,“ řekl po seznámení se svou taneční partnerkou Vavřinec Hradilek.

Kateřina Bartuněk Hrstková pak reagovala slovy: „Super. Jsem nadšená. Chtěla jsem tohoto tanečního partnera. Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu a pokud vím, tak Vávra působí v Troji a já jsem tam strávila celý týden s pádly, takže to máme společné. Moc se na naše tancování ve StarDance těším.“

Richard Krajčo měl podle svých slov tři favoritky, které by k němu pasovaly výškou. A Dominika byla jednou z nich. „A tak jsem rád, že budeme tančit spolu. Budeme takový mezinárodní pár. Mám slovenštinu rád. Myslím si, že mě budou bavit konfrontace s Dominikou, které se budu týkat mých tanečních kroků. A zapamatoval jsem si, že mi při seznámení řekla: „Je to jako rande naslepo, trošku.“

„S taneční soutěží na principu StarDance už mám ze Slovenska své zkušenosti, ale přiznám se, že jsem na pražském seznamování se s tanečním partnerem byla velmi nervózní. Celé to bylo opravdu napínavé. Pocit z toho, že je mým tanečníkem Richard, mám výborný. V koutku duše jsem doufala, že to bude on. Je mi sympatický. Měla jsem dva adepty, ale Rišo byl na prvním místě,“ uvedla Dominika Rošková.