První taneční pětka StarDance odtajněna

Herečka Ivana Chýlková bude tančit s Janem Tománkem, snowboardistka Eva Adamczyková s Jakubem Mazůchem, její manžel herec Marek Adamczyk s Lenkou Norou Návorkovou, cukrář Josef Maršálek s Adrianou Maškovou a herec David Prachař se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou.

Ivana Chýlková a Jan Tománek

Foto: ČT Ivana Chýlková a Jan Tománek.

Ivana Chýlková k seznámení se svým tanečním partnerem řekla: „Chtěla jsem udělat lepší dojem, než jaký se mi při seznamování povedl. On na zkušebně popisoval, že budeme elegantní pár – pokud to tedy budu já - a pak jsem vstoupila a hned mi upadl mikroport, šla jsem na nebývale vysokých podpatcích, na kterých nejsem zvyklá chodit, takže o eleganci bych úplně nemluvila. Čili všechno špatně a myslela jsem si, že už to horší být nemůže. On se tvářil velmi statečně, vypadal, že má pro všechno pochopení. Mám z něj fantastický dojem. Ale nevím, jaký on ze mě.“

I Jan Tománek měl ale ze své partnerky skvělý dojem. „Tušil jsem, že mne nominovali k některé vyšší ženě, protože tomu vždy tak bylo. Jsem rád, že to takhle dopadlo a je to Ivana Chýlková. Oba jsme něco zažili, máme dostatečný nadhled a budeme si rozumět,“ řekl.

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch

Foto: ČT Eva Adamczyková a Jakub Mazůch

Pro Evu Adamczykovou byl podle jejích slov Jakub Mazůch jedním z favoritů. „V okamžiku seznámení jsem ho chudáka dost vyděsila, ale jinak zapůsobil jako hodně veselý a vtipný člověk,“ uvedla. Jakub Mazůch prý zažil při setkání neskutečnou úlevu. „Eva na mě teda pořádně vybafla, málem jsem se zhroutil, protože jsem její příchod čekal odjinud. Nepoznal jsem ji ani po hlase, ale když jsem ji pak viděl s velkým úsměvem, zapůsobila na mě jako velmi energický člověk. Hned jsme si padli kolem krku. Pocity úplně bezvadné,“ řekl.

Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková

Foto: ČT Marek Adamczyk s Lenkou Norou Návorkovou.

Také Marek Adamczyk je spokojený. „Samozřejmě jsem přemýšlel, kdo by to mohl být, a Lenka mě napadla. Jsem rád, že mi ten můj tip vyšel,“ uvedl. „Přála jsem si Marka, a to se mi splnilo. Takže jsem nadšená, šťastná a je to super,“ opětovala Lenka Nora Návorková.

Josef Maršálek a Adriana Mašková

Foto: ČT Josef Maršálek s Adrianou Maškovou.

Pro Josefa Maršálka byla Adriana Mašková obrovským překvapením: „Mám respekt k formátu této soutěže, ale i k lidem, kteří ji připravují dlouho dopředu. Ať už tréninky, přímé přenosy a všechno okolo celé soutěže. A teď jsem zjistil, že mám za taneční partnerku Adrianu, která předchozí řadu vyhrála s Honzou Cinou, tak to mi moc nepomohlo. Ona celé ta soutěž je svazující, ale tančit s vítězkou je zkrátka velké sousto. Nechápejte mě ale špatně, pro mě je to velmi pozitivní zpráva.“ Adriana Mašková pak podle svých slov cítí „hodně sympatie a pocit radosti. Takže super a stejně jako Josef i já to hodnotím velice pozitivně.“

David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná

Foto: ČT David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná.

Podle Davida Prachaře je Zuzana Dvořáková Šťastná „hrozně sympatická. Je o dost mladší než já, takže mě jako starce bude muset vodit parketem. Tanec je strašně bolestivá věc pro lidi, kteří netančí. Je to umělecký, ale i sportovní výkon, což mě baví.“