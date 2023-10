Bruce Springsteen přijede do Prahy

Další hudební svátek je na obzoru. Do Prahy se vrátí americký rockový zpěvák a hudebník Bruce Springsteen. Se svou kapelou The E Street Band vystoupí 28. května 2024 na letišti v Letňanech. Vstupenky v ceně od 1690 Kč se začnou prodávat 3. listopadu. Rocker se do Prahy vrátí po dvanácti letech na jediný koncert ve střední Evropě.

Foto: Live Nation Bruce Springsteen se vrátí do Prahy.