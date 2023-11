Basista polské skupiny Dezerter: Nemůžu uvěřit, že nacionalistická hesla mají stále své příznivce

Co budete hrát v Praze?

V Praze odehrajeme písně z různých období. Bude to průřezový program, protože neustále nahráváme něco nového, ale líbí se i starší písničky, takže se to snažíme vybalancovat. A ještě loni jsme dostali polskou hudební cenu za album 1986 Co będzie jutro?, takže jsme museli přidat do programu nejstarší písničky

Co vás inspirovalo, když jste skládali poslední desku Klamstwo to nowa prawda?

Toto album jsme nahráli kvůli pandemii, kdy byly hranice uzavřeny, koncerty zakázány a nevěděl jsi, kdy to skončí.

Tehdy jsme se rozhodli neztrácet čas a natáčet něco nového. Celý svět se zavřel, zblázněný strachem a my jsme se taky báli o své rodiny a práci. Nikdo nevěděl, co se doopravdy děje, tak jsme se rozhodli, že natočíme novou desku.

Punk bývá dost často politický. Projevuje se to i v tvorbě vaší kapely v posledních letech, kdy v Polsku vládlo Právo a spravedlnost a po volbách není ještě jasné, jak se podaří sestavit novou vládu?

Vláda PiS je vládou škůdců jako každá populistická vláda. A musím říci, že nemůžu uvěřit, že se lidé nepoučí ze svých chyb, že nacionalistická hesla mají stále své následovníky, ale to není polské specifikum, to je stav celé Evropy. Myslím, že Rusko tyto nálady podporuje.

Foto: archiv skupiny Skupina Dezerter na koncertu v Jarocinu v roce 2014

Něco podobného vidíme na Slovensku, v Maďarsku a i my jsme v Čechách měli populistického prezidenta.

Máte taky Babiše, ale doufám, že v Polsku se to po těchto volbách obrátí.

Odráží se politická situace i v tvorbě?

S Dezertery chceme zpívat o nejen o konkrétní politické situaci, ale obecně o celé situaci. Mluvíme o problému, ale ne o konkrétních osobách.

Jaká byla pro vás situace za Jaruzelského, který Polsku vládl tvrdou rukou v osmdesátých letech?

Osmdesátá léta byla v Polsku šedá bez budoucnosti. Po stanném právu se to vracelo do normálu velmi pomalu, takže pro nás bylo jasnou a jedinou volbou hrát punk rock. V Polsku nebyla budoucnost.

Přesně v duchu punkového hesla No Future.

Svět vypadal, že není žádná budoucnost.

Foto: archiv skupiny Skupina Dezerter v Jarocinu

To bylo i tady, protože my jsme zas koukali do Polska. Jak je to tam dobré, že tam se dá lépe nahrávat a že je tam festival Jarocin. Co vlastně znamenal pro Poláky, kam se mnozí snažili dostat, ať už jako diváci, nebo jako muzikanti a museli jet přes východní Německo?

Jarocin byl za komunismu nejvýznamnějším festivalem. Jednou za rok jsme tam mohli přijít a podívat se, co se děje v polské hudbě a subkultuře, v undergroundu. Víme, že úřady Jarocin kontrolovaly, ale i tak bylo na co ukazovat. A stačilo jednou odehrát v Jarocinu dobrý koncert a skupina byla populární v celém Polsku. Samozřejmě v podzemí, ale byla populární. Mnoho kapel tam začalo svou kariéru.

Co pro tebe znamenalo začít hrát ve Dezerteru, což byla už v době tvého příchodu slavná kapela?

Pro mě to byla velká čest, že mě moji přátelé pozvali, abych s nimi hrál. Byl jsem fanoušek, takže to byl splněný sen. Hraji v kapela 23 let, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych byl nositelem legendy Dezertera. Kapela se stala legendou v 80. letech, později se jen zlepšovala. A já s ní nehrál v době, kdy bojovali za lepší svět, byli cenzurováni, měli potíže s turné a hraním. Já hraji v Dezerteru od roku 2000.

Co pro Poláky a polské punkery znamenal Dezerter?

Jak jsem říkal, Dezerter byl v Polsku legendou už v osmdesátých letech tak, protože hráli v Jarocinu, jejich deska vyšla v Americe, protože nemohla vyjít v Polsku. Je to velmi zajímavý příběh, že skupina D.O.A přijela do Polska a odvezla materiál Dezertera do Kanady a dala ho nakladatelství Maximum Rock and Roll.

Je to velmi vtipné, že je skoro nikoho nikdo neviděl, ale každý znal alespoň písničky. V novinách nebyly žádné jejich obrázky a nebyly skoro žádné koncerty. Písně ve špatné kvalitě kolovaly na kazetách.

Pro nás ve Štětíně, protože já jsem ze Štětína, to byla kapela z jiného světa, oni byli z Varšavy a nebyla možnost vidět jejich koncert. Poprvé jsem Dezertera viděl v roce 1986, přitom hráli od roku 1981.

To trošku připomíná situaci se Sex Pistols, o kterých taky všichni mluvili a taky je málokdo viděl. Inspiroval Dezerter vznik vaší předchozí kapely Kolaboranci?

Inspiroval, ale myslím, že Dezerter byl inspirací pro vznik 100 % punkových kapel v Polsku. Vzpomněl jsem si, že jsme hráli s Kolaboranty píseň Kolaboracja od Dezertera, ale v refrénu jsme místo Kolaboracja zpívali Czechosłowacja. Text byl o tom, že jsme chtěli jít do Československa. U vás bylo líp.

Co pro vás znamená, že bude hrát Dezerter v Praze?

Musím se přiznat, že miluju Česko, českou literaturu, mentalitu, pivo i nakládaný hermelín. V Praze mám pár přátel a rád se tam vracím. Po roce 2000 jsem u vás odehrál několik turné s Hey, s kapelou November 2nd a později s Vypsanou fixou. Hráli jsme na Rock for People a tehdy začala moje fascinace Českou republikou.

