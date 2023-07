The Offspring: Punk až do důchodu

Co tomu říkáte?

Noodles: Na stará kolena je to slušný výsledek. Po dlouhé době jsme změnili manažera, ten předchozí odešel do důchodu. A věci se začínají dávat do pohybu, což je skvělé. Prodáváme teď opravdu hodně lístků.

Dexter: Jsme relativně staří pankáči, ale pořád nás to baví. Kapelu jsme teď lehce omladili. Našemu novému bubeníkovi Brandonovi Pertzbornovi ještě nebylo třicet. A možná i proto, že je pro něho všechno nové a čerstvé, je to nové a čerstvé i pro nás. Tohle turné si vyloženě užíváme. A těšíme se na srpen a na září, kdy budeme hrát v Severní Americe a Kanadě společně se Sum 41 a Simple Plan.

Jak jste zvládli období pandemie?

Dexter: V době, kdy nikdo nevěděl, co bude, jsme hodně uvažovali o budoucnosti kapely. Byly to chmurné časy. Nakonec jsme se ale oklepali, bilancovali a pochopili, že je na světě spousta lidí, kterým naše muzika něco dává. A tak jsme rovnou začali dělat na nových písních.

Noodles: Z nich by se v příštím roce mohla stát další deska. Alba už nemají takový dopad jako v devadesátých letech, ale my víme, proč se z nás tenkrát stali muzikanti. Samozřejmě kvůli holkám, kvůli koncertům, ale v neposlední řadě kvůli kreativitě, kvůli nové muzice.

Foto: Jan Handrejch , Právo Zpěvák kapely The Offspring Dexter Holland

Dexter: Napsali jsme spoustu písniček. Už nikdy bychom nic nového nemuseli vydat a stejně bychom mohli koncertovat až do okamžiku, než se dostaneme do domova důchodců. Jenže to je pouze část celku. Kreativita je pro nás důležitá.

Je to neuvěřitelné, ale i v roce 2023 mám stále ještě husí kůži z toho, když klukům z kapely přehrávám nový nápad na písničku. Anebo když ho konzultuji s naším producentem Bobem Rockem. Dnes už tolik nejde o prodejní čísla, ale spíš o čísla streamingu. A ta v našem případě nejsou špatná. Dokonce i u našeho aktuálního alba Let The Bad Times roll z roku 2021. Nedávno jsem koukal, že titulní písnička byla na Spotify přehraná více než čtyřicetmilionkrát.

V létě roku 2019 jste se představili pod hradem Loket. Nikdo tenkrát nemohl tušit, že to bude poslední koncert The Offspring na dlouhou dobu. Dexter v roce 2017 získal titul Ph. D. v molekulární biologii. Dá se tedy předpokládat, že v rámci pandemie toho o ní věděl víc než obyčejní smrtelníci. Bylo to tak?

Dexter: Věděl jsem možná o trochu víc, ale zase ne o tolik. Byla to nová, mimořádná situace, na kterou lidstvo muselo reagovat. Pamatuji si, že jsem v jednu chvíli byl hodně smutný. Uvažoval jsem o tom, že ze mě už nikdy nebude muzikant, ale pouze výrobce a distributor pálivé omáčky. Před asi dvaceti lety jsem se totiž ponořil do výroby pálivé omáčky Gringo Bandito Hot Sauce. Je to sice fajn a mám z toho dobré peníze, ale muzika by mi prostě chyběla. Jsem rád, že se teď hudební průmysl pomalu vrací do normálu.

Foto: Jan Handrejch, Právo The Offspring v Hradci Králové, vlevo zpěvák Dexter Holland, vpravo kytarista Noodles

Dvacáté výročí letos slaví vaše album Splinter. Pro mě osobně je to i nadále jeden z milníků vaší diskografie. Jak na ně pohlížíte vy?

Dexter: Mám ho strašně rád, ale paradoxně z něho na koncertech přežily spíš netypické, trochu experimentální písničky Hit That nebo (Can’t Get My) Head Around You.

Noodles: To je pravda. Hymny, respektive vypalovačky The Noose, Long Way Home nebo Never Gonna Find Me jsou spíš zapomenuty. Tenkrát jsme ve studiu hodně blbli. A vznikly i nějaké úlety.

Dexter: Písnička Spare Me The Details byla o kámošovi, kterého podvedla holka, a on ji prosil, aby mu hlavně nevyprávěla o tom, s kým a jak ho podvedla. No jo, byli jsme mladší a řešili jsme takové věci. U příležitosti vydání alba Splinter jsme natočili levný klip k písničce Da Hui, který je skvělý.

Noodles: Byla to první deska, na které s námi ve studiu bubnoval Josh Freese, dnešní člen kapely Foo Fighters. Pár týdnů před začátkem nahrávání jsme se museli rozejít s naším dlouholetým bubeníkem Ronem Wealthym a Dexter doporučil Joshe. Ten nás ve studiu neuvěřitelně motivoval. Možná právě proto jde z té desky i po dvaceti letech taková energie.

Dexter: Splinter přitom nebylo tak úspěšné album jako jeho předchůdci. Ale pár zlatých desek jsme získali. A myslím, že i jednu platinovou. Z Austrálie.

Noodles: Na koncertech se s námi za bicími tenkrát představil Atom Willard. Vlastně se jmenuje Adam. Byli jsme tehdy opravdu kreativní. Do začátku desky jsme namíchali řev lidí z festivalu v anglickém Readingu. A také jsme vystresovali Axla, protože jsme album z legrace avizovali pod názvem Chinese Democracy. Tak se jmenovala deska, kterou tehdy už mnoho let chystali jeho Guns N’Roses.

Dexter: Měli tenkrát špatnou náladu a opravdu nás chtěli zažalovat. Když ale potom v roce 2008 tu svou Chinese Democracy konečně vydali, říkal jsem si, že se radši měli soustředit na psaní dobrých písniček, ne na to, táhnout jinou kapelu před soud.

