Horká poprocková půda. Dnes zahrají Fall Out Boy, zítra Louis Tomlinson, příští rok Slash a podruhé i Rammstein

Fall Out Boy jsou na světě od roku 2001. Jejich diskografie čítá osm alb, to aktuální je z letošního března a jmenuje se So Much (for) Stardust. Vstupenky na jejich dnešní koncert je možné sehnat ještě na místě.

Podobné je to i v případě Louise Tomlinsona, jenž se představí ve čtvrtek 19. října v pražské O2 areně. Bývalý člen veleúspěšného boybandu One Direction vydal dvě sólová alba, která jsou vedena popovým směrem.

Americký kytarista Slash spolu s kapelou Myles Kennedy & The Conspirators oznámili rozsáhlou sérii koncertů v roce 2024. V rámci nově oznámeného The River Is Rising-Rest of the World Tour ’24 SMKC navštíví 21 zemí a 32 měst v celém světě. Do brněnské Winning Group Areny dorazí 18. dubna. Vstupenky v ceně od 1490 Kč se začnou prodávat v pátek.