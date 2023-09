The Drowns srší punkovou energií

Zaměřili se na přímočarý punk’n’roll a street punk a neopomínají ani sociální aspekty, což potvrzuje debut View From The Bottom natočený ještě v triu v roce 2018.

O dva roky následovalo další album Under Tension a loni EP Lunatics. Letos vyšly tři splity se spřízněnými kapelami Plizzken, Wonk Unit a The Last Gang i flexidisk s písní The Sweet Ballroom Blitz s hostující Suzi Moon z dívčích Civet