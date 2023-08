Bals, dobře utajený běžec proti času

To, co primárně každého návštěvníka okamžitě osloví, je prostor, respektive jeho vizuální podmínky. Galerie využívá jeden výstavní sál, který je prosklený, a díky tomu i dostatečně světelné ošetřený. A jako estetická nadstavba jsou v jejím interiéru tři černé židle. Tentokrát je organizátoři umístili doprostřed bílých stěn a podlahy do trojúhelníkového obrazce, takže společně s rozvěšenými velkoformátovými obrazy malíře Balse vytvářejí dokonalou symbiózu. Člověk si může sednout na jednu z židlí, kochat se díly, pak si přesedat a dívat se na ně z jiných zorných úhlů. A nemusí nikde běhat.

Nejmarkantněji je to patrné na bezejmenném díle vytvořeném kombinovanou technikou. Výtvarník si v tomto případě vystačil pouze s černými liniemi s šedočerným a smetanově bílým podkladem. Z dálky propletené čáry evokují koupající se dívku rubensovských křivek napůl přikrytou tmavým pláštěm. Na většině dalších obrazů už malíř pracuje s více barvami. Kromě černé a bílé přidává ještě béžovou, rezavou a hnědou. Plus červenou, kterou však malíř šetří a používá ji jen velmi střídmě. Na velkých plátnech to vypadá, jako kdyby na ně dopadaly kapky krve, nebo jsou to otevřené krvácející rány.