Výstava: Lodě, které plují k břehům mystických krajin

Přiznal, že jej voda jako základní živel vždy fascinovala ve všech různých formách a skupenstvích. To je patrné z vystavených olejů na plátně, které je možné si prohlédnout do 31. srpna ve výstavní síni v pražském Topičově salonu.

To je případ obrazu Gotický sen (2015), na němž se fragment nějaké vertikální stavby s lomeným obloukem potápí do rozbouřených vln pod narudlou oblohou. Možná že je to zachycená zkáza Atlantidy. Podobně vyznívají i další díla, mimo jiné plátna Sloupy vědění (2017), První katedrála (2021) nebo Zhroucené království (2022).