Andělský objev roku Calin: Cítím, že se to láme

Beru to všechno s rezervou. Hudba, kterou dělám, je součástí kultury, jíž se dříve nevěnovala až taková pozornost. A nezastupuju ji zdaleka jenom já, je to víc kluků. Pokud bychom byli z té menší pozornosti kyselí, nikdy se to neprolomí. Myslím, že je nejvyšší čas, abychom se už do takových anket, jako je Anděl, dostávali. Beru to ale sportovně a jsem za tu cenu vděčný. Že jsem ji dostal letos, je podle mě vedlejší.