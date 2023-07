Americká kapela The Eagles končí. Chystá se na poslední turné

Losangeleská rocková kapela The Eagles ohlásila své poslední turné. Po více než padesáti letech na scéně se rozhodla odejít do hudebního důchodu. Sérii koncertů pod názvem The Long Goodbye odstartuje 7. září v Madison Square Garden v New Yorku.

Foto: Profimedia.cz The Eagles na snímku z roku 2005.