Rudy Linka: Kvalita pro každého, to je Bohemia JazzFest

V Praze festival vždy začínal, obvykle však na Staroměstském náměstí. Proč jste ho letos přesunuli na Pražský hrad?

Máme nového pana prezidenta a jsme z toho tak nadšení, že to chceme oslavit v jeho blízkosti. A jak jinak oslavit dobré věci než festem. Fest znamená párty, k té patří skvělá hudba a Bohemia JazzFest ji nabízí. Proto startujeme na Hradě.

Hraje prezident Petr Pavel v celé akci nějakou roli?

Jeho nejdůležitější role je v tom, že je naším prezidentem. Také to, že má ve svém týmu skvělé lidi. Zavolali jsme na Hrad, řekli, že bychom tam rádi uspořádali Bohemia JazzFest, a jeho pracovníci hned odpověděli, že ano. Málokdy se stane, že někdo zareaguje tak rychle a pozitivně. Doufáme, že se pan prezident na koncertě objeví.

Oslavíte nějak i osmnáctiny festivalu?

Budeme je slavit s každým vystoupením. Náš festival je letos dospělý, což znamená, že už může pít alkohol, jezdit výtahem, řídit auto a já nevím, co ještě. Navíc ho prestižní americký jazzový magazín DownBeat umístil mezi nejlepší jazzové festivaly světa.

Všechny z těch nejvíce ceněných se konají v západním světě, jen ten náš a jeden estonský jsou z východu. Nejenom že je v posledním vydání zmíněného časopisu napsáno, kde se Bohemia Jazzfest koná a kdo na něm bude hrát, ale je tam i fotka ze Staroměstského náměstí.

Musím dodat, že DownBeat je největší jazzový hudební magazín na světě. Lze ho koupit úplně všude, dokonce i v Praze na Příkopech. Hrozně si vážím toho, že se nám podařilo připravit takový festival, kterého si jeho redaktoři tak zásadně všimli.

Program na Pražském hradě je letos delší, než na jedné zastávce festivalu bývá. Proč?

V Praze jsme obvykle hráli dva dny, ale tentokrát to bude pouze jeden. Nechtěl jsem kvůli tomu rušit kapely, které jsem měl předběžně domluvené, a tak jsem se rozhodl program prodloužit. Začínáme už ve 14.30 hodin a vystoupení bude pět. Vždycky jsme ho měli postavený na třech samostatných koncertních setech.

Foto: Petr Hloušek, Právo Rudy Linka na Staroměstském náměstí během Bohemia JazzFestu.

Připravili jste nějakou koncertní lahůdku?

Úplně poprvé budeme mít na festivalu zástupce portugalského fada, což je naprosto originální a procítěná muzika. Vždycky jsem říkal, že slovo jazz v názvu festivalu znamená, že jsme otevření úplně všemu, co je na té nejvyšší hudební úrovni.

Měli jsme v programu blues, funk, folk, world music, latino, flamenco a letos máme fado. Přiveze ho Portugalec Camané, což je legenda stylu. Představí se první den v Praze a hned další den v Plzni.

To ale určitě není jediná zajímavost v programu, že?

Všechny kapely, které na Bohemia JazzFestu vystoupí, jsou úžasné. Žádná není jen do počtu. Z našich se představí Jaromír Honzák nebo Dan Bárta, muzikanti, kteří mají řadu ocenění.

V Praze, Hluboké nad Vltavou a Domažlicích uvedeme zpěvačku Petru Brabencovou, kterou jsem poznal minulý rok v Brně. Měl tam původně hrát Milan Svoboda, ale bohužel měl covid. Poslal místo sebe Petru a musím říct, že mě její výkon tak nadchl, že jsem jí řekl, že v příštím roce musí na festival přijet sama za sebe, ne jako záskok.

Scandinavian Skies Trio je kapela, kterou tvoří muzikanti z Dánska, Finska a Texasu. Všechny je dobře znám, s bubeníkem Richardem Huntleym jsem dokonce asi deset let hrál. Je jeden z nejlepších, který na jazzové scéně působí. Zahrají v Hluboké nad Vltavou, Prachaticích a Domažlicích.

V Brně se zase představí kapela Ranky Tanky z Jižní Karolíny, která má dvě ceny Grammy za nejlepší původní hudbu. Slyšel jsem ji před asi pěti lety v New Yorku, je naprosto fantastická. Totéž platí o kalifornském tandemu Tuck & Patti, jenž už na našem festivalu dvakrát hrál. Grammy sice nemá, ale má dvě nominace na ni. Zahraje v Hluboké, Prachaticích a Brně.

Obecně platí, že všichni, kteří na Bohemia JazzFestu hrají, jsou skvělí. A když to říkám, tak to myslím úplně upřímně a stojí za tím přes pětačtyřicet let působení na pódiu ve všech koutech světa. Snad mi budete věřit, že už jsem něco v životě slyšel…

Foto: Michaela Říhová, Právo „Jazz je jako droga,“ říká Rudy Linka

Po jedenácti letech jste se vrátili s festivalem do Prachatic. Co vás k tomu přivedlo?

V Prachaticích festival v roce 2006 začínal, protože já a má žena máme sedm kilometrů od nich chalupu. Byl tam tehdy skvělý starosta, který neposlouchal jazz, ale Kabát. Řekl mi na rovinu, že má jiné hudební priority, ale nápad jazzového festivalu se mu tak líbil, že ho podpořil. Moc si vážím lidí, kteří mají vizi a nebojí se do něčeho jít.

Prachatice jsou ale trochu z ruky, a když pak nastoupil starosta nový, už jsme necítili takovou podporu. Město navíc začalo dělat festival piva, a tak jsme tuto zastávku vypustili. Jenže teď zvolili bývalého starostu znovu. Zavolal mi a řekl, že festival musí v Prachaticích zase být. Já byl nadšený a slíbil mu to. Oslavíme tím i jeho návrat do čela města. A tak Prachatice nahradily Liberec.

Proč nezůstal také?

Tým, se kterým Bohemia JazzFest pořádáme, je malý. Je to naše hobby. Děláme ho už osmnáct let a víme, že kvalitu zachováme jen za určitých okolností. Není dnes lehké sehnat tolik peněz, aby hudba byla nejen o tom, že někdo vydává na pódiu zvuky, ale aby to byla opravdová světová extratřída.

Vstup na koncerty je zadarmo. Uvažovali jste někdy o tom, že ho zpoplatníte?

Vždycky jsme to měli tak, že když si lidé koupí náš program, podpoří nás a koupí si vlastně vstupenku. Čerpáme řadu grantů a mnohé z nich jsou podmíněny tím, že se na akcích, pro které jsou určeny, nesmí vybírat vstupné. Tím má být dáno, že nejde o akci profesionálního rázu. Přesto je těžké si představit, že by si někdo mohl myslet, že náš festival je pro amatéry, anebo ničí byznys lidem, kteří organizují koncerty za peníze.

Když si představíte, že na Bohemia JazzFest přijde každý rok kolem osmdesáti tisíc diváků, je jasné, že festival hudbu propaguje a tím i vytváří publikum pro ostatní organizátory. Ti pak dostanou od ministerstva kultury granty v řádu milionů, zatímco my dostaneme nulu.

Ale zpět k tomu důležitému. Všichni si zasloužíme slyšet něco úžasného, něco, co nás inspiruje a co nám dá novou energii do života. Kvalita se nemusí vysvětlovat, kvalita si najde své publikum. Kvalita pro každého, to je slogan Bohemia JazzFestu.