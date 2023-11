8× v hlavní úloze. Když je rozhovor opravdu dialogem

Rozhovorů s herečkami a herci vycházejí dnes desítky. Ne vždy ale stojí za to se jimi pročíst až do konce, neboť ne všichni oslovení mají co říci. Někteří z nich dokonce získávají jméno teprve až skrze média. A platí to bohužel i o řadě knižních rozhovorů.

Foto: archiv Studia Ypsilon Arnošt Goldflam v knize tvrdí, že židovská zkušenost je fatální.