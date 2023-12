5 NEJ: České filmy roku 2023, jak je viděla kritička Věra Míšková

Celý rok chodila filmová kritička Novinek a Práva Věra Míšková do kina, kde viděla, co mohla a co zvládla. Do pětice nejlepších českých filmů zařadila koncem prosince snímky, které řeší aktuální problémy, rodinnou nepohodu, ale i jednu pohádku, jež sklízela světové úspěchy.

Foto: Milan Malíček, Novinky Slavnostní zakončení 56. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 9. července 2022. Na snímku Věra Míšková s cenou pro vítězný film Divácké ceny Práva. Předává ji pravidelně.

Článek #annaismissing Během napínavého pátrání po zmizelé dívce dávají tvůrci velmi uvěřitelně nahlédnout do světa sociálních sítí. Pomáhají i škodí, jejich zneužití je příliš snadné. Pravda není nikdy jen jedna a šlápnout vedle, ať je vám patnáct, nebo čtyřicet let, může být dílem okamžiku. Režie: Pavel Soukup, hrají: Alexandra Vostrejžová, Viktorie Vítová, Marek Němec a další Trailer #annaismissingVideo: Aerofilms RECENZE: #annaismissing: Může se to stát i vám a vašim dětem? Němá tajemství Film, který nese zřetelný rukopis scenáristky Alice Nellis, staví na třech výborně napsaných a zahraných ženských postavách. Ústřední postavou je sice na první pohled muž, ten ale slouží de facto jen jako bod, od něhož se osudy tří žen odvíjejí. Režie: Tomáš Mašín, hrají: Jana Plodková, Milena Steinmasslová, Magdalena Borová a další Němá tajemstvíVideo: Donart Film RECENZE: Němá tajemství. Sílu ženských hrdinek ještě umocňují herečky Přišla v noci Podařená vztahová komedie s ústrojně zabudovanými a přesně dávkovanými prvky hororu vypovídá mimo jiné mnohé o generační propasti. Ukazuje, že generace dnešních třicátníků vyrůstala v kardinálně jiné společnosti než jejich rodiče, kteří se narodili ještě v první polovině sedmdesátých let minulého století. Režie: Jan Vejnar, Tomáš Pavlíček, hrají: Simona Peková, Jiří Rendl, Annette Nesvadbová Trailer Přišla v nociVideo: Bohemia Motion Pictures RECENZE: Přišla v noci. Tanec mezi komedií a hororem Tancuj Matyldo Vynikající herecké výkony umocňují sílu filmu, v němž nejde zdaleka jen o Alzheimerovu chorobu. Rodinné vztahy, ale i osobnost člověka, která se pod vlivem zkušenosti může změnit, jsou skvělou ukázkou složitosti života, a zároveň obrazem toho, jak je to nakonec mnohdy snadné: když je někdo jediný, kdo může, tak musí. Režie: Petr Slavík, hrají: Regina Rázlová, Karel Roden a další Teaser filmu Tancuj MatyldoVideo: Bontonfilm RECENZE: Regina Rázlová a Karel Roden v životních rolích Tonda, Slávka a kouzelné světlo Film oceněný na největším festivalu animovaných filmů v Annecy je příběhem o přátelství a fantazii, o světle a o tmě, i o tom, jaké je to být jiný. Režie: Filip Pošivač Trailer Tonda, Slávka a kouzelné světloVideo: CinemArt Anketa V roce 2023 šlo do kin několik desítek nových českých filmů. Kolik jste jich v kině viděl/a? Jeden 12,5 % Do pěti 0 % Do deseti 25 % Více než deset 0 % Žádný 62,5 % Celkem hlasovalo 8 čtenářů. Na festivalu v Annecy uspěl český film