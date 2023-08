RECENZE: #annaismissing: Může se to stát i vám a vašim dětem?

Tvůrci (scénář napsala Lucie Kryzová) vystavěli příběh jako napínavé detektivní pátrání, během něhož dávají velmi uvěřitelně nahlédnout do světa sociálních sítí a jejich rozporuplného působení. Na jedné straně mohou člověku pomoci, na druhé ho mohou úplně zničit. Jejich zneužití je příliš snadné, pravda není nikdy jen jedna a šlápnout vedle, ať je vám patnáct, nebo čtyřicet, to může být dílem okamžiku. Náprava je pak často nemožná.

Velkou předností scénáře je, že ačkoli se dotýká několika témat, velmi přirozeně je propojuje a skládá do pevného tvaru, v němž do sebe postupně logicky zapadnou všechny součásti.

Snad jen postava Robin, dívky, která se cítí být chlapcem, není z hlediska příběhu dostatečně ústrojná. Divák totiž může celkem právem očekávat, že její genderová identita bude mít pro děj význam, což se nestane, a může to být tudíž matoucí. Tvůrci možná chtěli zdůraznit tolerantnost Nininy rodiny, přesto by Robin (výborná debutantka Magdalena Čečo) splnila svou roli v příběhu stejně dobře jako kamarádka.

Velmi promyšleně jsou napsané další hlavní postavy. Křehká a nečekaně znejistělá Nina má v sobě velkou zranitelnost, může toho hodně ztratit včetně důvěry v rodiče, ale zároveň má nesmírně silné odhodlání přijít všemu na kloub, ať to ji i její nejbližší stojí cokoli. Ví, co musí udělat, a přirozený strach z neznámého i tajemného ji neodradí.

Film vznikal původně jako internetový seriál, teprve později se ho tvůrci rozhodli poslat do kin. Je to patrné na režii a zejména střihu, občas je cítit, kde by mohl být „konec dílu“. Ale není to nijak na škodu, dokonce to do určité míry zvyšuje napětí.