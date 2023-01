Žena v Opavě spadla do kanálu, na pomoc čekala zraněná na dně

Do kanálu do hloubky zhruba čtyř metrů spadla v pátek odpoledne v Opavě 58letá žena. Jak dlouho v kanalizaci byla, není jasné, záchranáři ji převezli do nemocnice podchlazenou a zraněnou.

Foto: ZZS Moravskoslezského kraje, Bez zdroje Ilustrační foto

Článek O úrazu ženy v opavské části Kateřinky se moravskoslezští záchranáři dozvěděli krátce po 16:30. Ven z kanálu pomohli ženu vytáhnout hasiči. „V době zásahu byla při vědomí a se zdravotníky komunikovala. Doba jejího úrazu nebyla jasná, žena patrně v místě strávila delší dobu. Utrpěla poranění hlavy a horní končetiny, jevila známky podchlazení," popsal zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Podle mluvčího byla pacientka ošetřena v rámci přednemocniční neodkladné péče a záchranáři jí také zajistili tepelný komfort. Nakonec byla letecky přepravena na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.