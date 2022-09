Za útok na ochrnutého souseda dostal senior podmínku a musí zaplatit odškodné

Popřel, že by Pavlika praštil holí. „Ani jsem se ho nedotkl. Otevřel dveře pokoje v okamžiku, kdy jsem na chodbě dával jedné paní lízátko. Řekl mi, zmrde, co tady rozdáváš. Já jsem mu odpověděl, že mu do toho nic není a že to je jen pro hodné lidi. Vyběhl ven, chytil mě za ramena a tlačil mě dozadu, dokud jsem neupadl. Cítil jsem bolest, jako by do mě někdo píchl šroubovák,“ popisoval Voříšek dramatické okamžiky. Do nemocnice ho pak odvezla záchranka.