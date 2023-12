Za smrt dítěte při nehodě na Klatovsku chce žalobkyně trest pro motorkáře i babičku

„Přibrzdil jsem tak, abych byl schopen změnit směr jízdy a zároveň neohrozil stabilitu motocyklu, protože případný smyk by skupinu osob zcela jistě ohrozil,“ hájil se motorkář. Podle svých slov na chlapce v okamžiku, kdy jej uviděl před sebou, neměl čas nějak reagovat, aby se mu bezpečně vyhnul.

Obžalovaná žena samotný náraz neviděla. „Když jsme byli asi v polovině vozovky, uviděla jsem na horizontu od Železné Rudy motorku. Znovu jsem zavolala, kluci, honem, honem. Tři chlapci už byli na druhé straně. Motorka jela rychle, vypadalo to, že vůbec nebrzdí. Její řidič vjel do protisměru, aby se mi vyhnul. Co se odehrálo za mnou, jsem neregistrovala. Až pak jsem viděla, že motorka spadla na levý bok a skončila v příkopu,“ popsala situaci seniorka, která podle znalce neměla o pohybu svého vnuka dostatečný přehled.