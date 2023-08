Motorkáře stíhají za smrt dítěte, i když předpisy neporušil

„Když jsme byli asi v polovině vozovky, uviděla jsem na horizontu od Železné Rudy motorku. Znovu jsem zavolala kluci honem, honem. Tři chlapci už byli na druhé straně. Motorka jela rychle, vypadalo to, že vůbec nebrzdí. Její řidič vjel do protisměru, aby se mi vyhnul. Co se odehrálo za mnou, jsem neregistrovala. Až pak jsem viděla, že motorka spadla na levý bok a skončila v příkopu,“ uvedla svědkyně.

„Je to úsek, kde jsme v minulosti požadovali omezení rychlosti, protože z jedné strany je asi šest roztroušených baráků. To nám nepovolili. Tak jsme to chtěli vyřešit vyhlášením uzavřené zástavby. Tady jsme zase narazili na podmínku vybudovat chodníky, které by stály miliony,“ konstatoval pro Právo starosta.