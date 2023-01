Za dlouholeté zneužívání nezletilé dívky dostal otčím 9 let vězení

Podle obžaloby měl dívku zneužívat dlouhodobě, a to od jejích devíti do sedmnácti let. Hlavním důkazem proti obžalovanému byla nahrávka z roku 2020, kterou tehdy sedmnáctiletá dívka pořídila při jednom z večerů, kdy za ní měl otčím přijít do pokoje. Ta měla prokázat, že na ni muž naléhal, aby s ním měla orální sex a soulož. Obžalovaný však tvrdí, že na nahrávce není zachycen on.