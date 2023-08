V krnovské nemocnici ošetřovali lidi uštknuté zmijí

Muže z Krnovska had uštknul v okamžiku, kdy se ho pokoušel zachránit ze silnice, kde se vyhříval. Měl obavy, aby zvíře nepřejelo auto. Had se svému zachránci odvděčil kousnutím do ruky. Muž poté se silnými nevolnostmi skončil v krnovské nemocnici.