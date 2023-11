V klatovském baru vytáhli na Ukrajince nůž a pak ho zbili. Dostali podmínku

Útočníci jsou Romové a k napadení došlo v době zvýšeného napětí mezi Ukrajinci a Romy, ze spisu však nevyplývá, že by národnostní aspekt hrál nějak důležitou roli. Podle rozsudku se obžalovaní dopustili přečinů ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování.

Pokud by s verdiktem obžalovaní nebo státní zástupce nesouhlasili, mohou proti němu podat odpor. Pak by soud musel nařídit jednání.

„Poté poškozeného napadli několika ranami pěstmi do obličeje a nejméně desetkrát jej kopli do břicha, nohou a zadku,“ stojí v obžalobě. Pomláceného cizince převezla záchranka do nemocnice, kde mu lékaři museli ošetřit zlomený nos a další drobnější zranění.