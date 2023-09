Zmlátil mladíka tak, že ochrnul. Vyšší moc, hájil se vyhazovač u soudu

Dakovovi hrozí až osm let vězení za ublížení na zdraví, předseda senátu nicméně avizoval, že připadá v úvahu překvalifikování činu na přísnější paragraf.

K rvačce došlo loni na konci října v Argentinské ulici. Podle obžaloby se Dakov pustil do potyčky s mladíkem poté, co se muž snažil dostat do klubu, kde dělal Dakov vyhazovače. Podle policie se snažil mladík pomoci neznámé slečně, která ho nedaleko klubu na ulici požádala o vodu pro kamaráda, kterému se náhle udělalo špatně.