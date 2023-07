Učitelka z Plzně útočila na sokyni v lásce. Hrozí jí osm let vězení

A to byl podle jejích slov teprve začátek. „Pak to pokračovalo v místě mého bydliště. Dlouze zvonila na zvonek u vchodových dveří bytovky, a když jsem zvedla domácí telefon, tak do mikrofonu jen sprostě nadávala. Číhala schovaná v křoví nebo mezi auty, a když jsem šla do práce, nečekaně vyběhla zase mě jen urážela,“ pokračovala Pavlína Š.