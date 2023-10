Účastníci romské svatby zbili muže tak, že přišel o oko. Žalobkyně pro ně chce vězení

Třiačtyřicetiletý Lukáš tehdy seděl s přítelkyní na terásce u bytového domu, který s podnikem sousedí. Kolem půl šesté večer se u nich měla objevit skupinka opilých Romů, kterou měl muž upozornit na to, že jsou na soukromém pozemku a požádal je, aby se vrátili slavit zpátky do hospody. V tu chvíli začala slovní roztržka, která přerostla až ve fyzickou potyčku.

Když se k domu začali sbíhat další svatebčané, začal Lukáš P. podle svědkyně utíkat do pole, aby se vyhnul přesile. A právě trojice obžalovaných se ho vydala pronásledovat. Po asi dvou stech metrech ho dohnali a srazili na zem.

„Začali do něj kopat. Prosila jsem ty lidi ze svatby, aby mu šli pomoc. Nikdo nereagoval. Tak jsem k němu běžela sama. To už ho přestali mlátit a ještě než odešli, tak si ho natáčeli na telefon. Lukáš mi říkal, že nic nevidí, abych zavolala záchranku,“ popisovala svědkyně Novinkám dramatické okamžiky.

To ale podle ní ještě nebyl konec. „Pak se jeden z útočníků vrátil a Lukášovi dal dvě nebo tři rány pěstí do obličeje. Snažila jsem se ho odstrčit ale vlepil mí takovou facku, až jsem upadla. Pak mě chytil a přitáhl k sobě. Čekala jsem, co bude. Naštěstí tam v tu chvíli přijeli policisté,“ dodala žena.