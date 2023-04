Ubodal otce, bratra i sestru. Dostal doživotí

Žil jen ve svém pokoji, s nikým se nebavil, v domácnosti nepomáhal, školu nedokončil a do práce nechodil. Tak vypadal život mladého muže, který bydlel se svými sourozenci a otcem v rodinném domě. Když prodal svůj podíl na domě, rodina ho vyzvala, aby se odstěhoval. Jenže představa, že by se v jednatřiceti letech postavil na vlastní nohy, děsila muže natolik, že radši své příbuzné vyvraždil.

Když členové rodiny až na bratra odešli do práce a do školy, muž si natáhl taktické rukavice, vzal dva nože a zezadu začal bodat do nic netušícího čtyřiadvacetiletého bratra sedícího u počítače. Pak čekal na dvaadvacetiletou sestru, kterou ubodal hned po jejím příchodu domů v předsíni. Její tělo po činu odtáhl do kuchyně a vstupní místnost uklidil, aby další oběti nic nepoznaly.

Poté přišla domů sedmnáctiletá sestra. Tu muž ušetřil, prý proto, že na něj tak netlačila. Dívce tak jen sebral telefon, zavřel ji na záchodě a vyčkával na příchod otce, přičemž dlouhou chvíli si krátil broušením nožů.

Nenáviděl jsem je, všechny tři. Obžalovaný vysvětloval vyvraždění své rodiny Krimi

Otce napadl hned ve dveřích. Napadený se ještě vypotácel na ulici, kde ho útočník ubodal před zraky náhodně procházejícího čtrnáctiletého chlapce. Ten se marně pokoušel pobodaného oživovat a zavolal pomoc. Útočník po činu odešel domů a počkal na policii, které se bez odporu vzdal.

„Plánoval jsem to, ale do poslední sekundy jsem nevěděl, jestli se to stane. Nenávist u mě zvítězila a spáchal jsem to. Nenáviděl jsem je, všechny tři. Bezdůvodně mě uráželi, stupňovalo se to. Já jsem nechtěl mít spory,“ prohlásil při své výpovědi muž.

Foto: Petr Kozelka, Právo Muž obžalovaný z trojnásobné vraždy

Podle znalců má muž schizoidní poruchu osobnosti. Takoví lidí žijí ve svém vnitřním světě, jsou přemýšliví, ovšem nedokáží vnímat ani prožívat emoce, mají partnerské problémy a neumí si udržet zaměstnání. Podle posudku ale muž věděl, co v osudnou chvíli dělá.