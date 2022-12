Tresty za podvody. Hradecký soud uznal vinnými všech 20 obžalovaných

Nejpřísnější trest, devět let vězení, dostal Eduard Pekař. Miroslavě Pragerové soud vyměřil souhrnný trest vězení v trvání sedmi let. Hrozilo jim až deset let vězení. Deset obžalovaných soud některých sudků zprostil. V kauze původně figurovalo 21 obžalovaných. Případ jednoho z nich byl ze zdravotních důvodů obžalovaného vyloučen k samostatnému projednání.