Deset let vězení za zneužití školaček v Kroměříži

Soud muži uložil úhrnný desetiletý trest vězení za znásilnění, pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozilo pět až 12 let vězení.

Druhou dívku podle obžaloby loni opakovaně lízal na obnažených genitáliích. U obou dívek, které mu svěřily k dozoru jejich matky, muž podle žalobkyně věděl, že jsou mladší 15 let.

Už dříve uvedl, že první dívku hlídal většinou v přítomnosti své nevlastní dcery, sám s ní byl prý jen jednou cestou ke známým do Zlína.

K druhé dívce řekl, že ji často hlídal spolu s jejími dvěma sourozenci i svou nevlastní dcerou. Vozil je do školy a do školky, kupoval jim jídlo nebo dárky. Odmítl ale, že by se dětí dotýkal.