Muž obžalovaný ze zneužívání školaček v Kroměříži netrpí podle znalce deviací

Obžaloba se týká znásilnění, pohlavního zneužití a ohrožování výchovy dítěte. V minulosti byl muž za sexuální delikty vůči dětem soudně trestaný. Podle znalce z oboru sexuologie Tomáše Kiliána se jich dopustil na dívkách ve věku šesti a osmi let a 14 a 15 let. Nyní žalovaná věc se týká dívek v prepubertálním a pubertálním věku.

Obžalovaný tvrdí, že je nevinný. Uvedl, že první dívku hlídal většinou v přítomnosti své nevlastní dcery, sám s ní byl prý pouze jednou cestou ke známým do Zlína. Ke druhé dívce řekl, že ji často hlídal spolu s jejími dvěma sourozenci i svou nevlastní dcerou. Vozil je do školy a do školky, kupoval jim jídlo nebo dárky. Odmítl ale, že by se dětí dotýkal.