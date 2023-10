Tělocvikář z Klatovska si podle policie vyměňoval se žákyní nahé fotky a sahal jí pod tričko

„Pedagog je stíhán pro zločin pohlavní zneužití a přečinů šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy dítěte,“ uvedla Brožová.

Jak doplnila, protiprávního jednání se měl muž dopustit v loňském roce. „Udržoval kontakt přes sociální sítě se svou nezletilou žákyní, jejíž věk dobře znal. Využil svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení pedagogického pracovníka a požádal ji o zaslání intimních fotografií. I on jí pak na oplátku posílal snímky obnažených partií,“ popsala Brožová s tím, že v jednom případě učitel školačku v kabinetu osahával pod tričkem.

Z vyšetřování dále vyplynulo, že učitel své intimní fotografie posílal i dalším dvěma žákyním.

Otec jedné z dívek Novinkám potvrdil, že vyšetřování běží od loňského května, kdy podal trestní oznámení.

„V telefonu třináctileté dcery jsem našel nevhodné zprávy od učitele. Mé přítelkyni se dokonce svěřila, že ji měl osahávat. Vjel do mě vztek. Hned jsem šel na policii a už to jelo. Všechno, co jí psal a posílal, máme schované. Je to nechutné,“ uvedl otec školačky.

Vylíčil, že jeho družka kvůli tomu volala do školy. „Ředitelka jí řekla, aby to nechali být,“ uzavřel otec dívky, který dodal, že později zjistil, že ředitelka je příbuznou učitele.

Bála se poznámky v žákovské knížce

Obviněný podle spisu po žákyních požadoval snímky jejich nahých přirození, na oplátku jim posílal přes sociální sítě fotografie svého ztopořeného penisu. Dvě dívky si učitele brzy na sociálních sítích zablokovaly a odmítaly s ním dál v tomto duchu komunikovat. Třetí školačka si tímto způsobem během sedmi měsíců s pedagogem vyměnila desítky erotických fotek a nakonec došlo údajně i k fyzickému kontaktu.

„Zpočátku jsme si psali třeba o tom, jak mi jde škola nebo co budeme dělat na tělocviku. Za nějaký čas se zeptal, jestli mi někdo kontroluje mobil, a začali jsme si přes Instagram posílat intimní fotky. Zpočátku jsem to odmítala, ale nakonec jsem s tím souhlasila. Denně to byly třeba i dvě fotografie. Celou dobu mě upozorňoval, abych veškerou konverzaci s ním hned mazala,“ svěřila se školačka.

Asi po čtyřech měsících dopisování měl učitel dívku požádat, jestli by mu ukázala prsa naživo. „Styděla jsem se, ale nakonec se rozhodla, že mu vyhovím. Pozval mě do kabinetu, kde mi vyhrnul triko a sahal na prsa. Vadilo mi to, ale bylo mi hloupé odstrkovat učitele. Navíc jsem se bála, aby mi do žákovské knížky nenapsal, že jsem mu ukázala prsa,“ dodala dívka.

Učitel všechna obvinění popírá. Hájí se tím, že se mu někdo naboural do účtu na sociální síti a vystupoval pod jeho jménem. Rezolutně také odmítl, že by došlo k fyzickému kontaktu se žákyní.

Soudní znalkyně nezjistila u poškozených dívek žádné známky sklonu ke lhaní. Podle ní obsahují jejich výpovědi podrobnosti, které by si jen obtížně vymyslely. Znalkyně rovněž odmítla, že by šlo z jejich strany o pomstu či nenávist ve snaze obviněného poškodit. V případě jedné z dívek psycholožka uvedla, že si zájem obviněného o svoji osobu naivně vysvětlovala jako projev přátelství.

Zřizovatelem školy je město. Jeho místostarosta Novinkám ve středu řekl, že dotyčný už ve škole nepracuje. Více se k tomu nechtěl vyjadřovat s tím, že je momentálně zaneprázdněn.

Ředitelka školy už dříve uvedla, že obvinění učitele jsou nepodložená. „Není to prostě pravda. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ prohlásila.