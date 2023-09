Španělský sexuální násilník se změnil na ženu. Je to nový člověk, trest je nesmysl, říká obhájce

„Jeho právník říká, že vězení slouží k reintegraci lidí do společnosti, a protože je to nový člověk, není co reintegrovat,“ uvedla Atocheová.

„Vláda přijala zákon, který takové věci podporuje. Řekněte mi, oběti, za kým mám jít, co mám dělat,“ sekunduje jí Patricie. „Je to výsměch nejen obětem, ale i jejich rodinám, které jsou nepřímými oběťmi, a ženám. Je to tak jednoduché,“ dodala s tím, že to ve Španělsku dnes funguje tak, že si násilník dojde na matriku, oznámí, že se cítí jako žena a že dostane papír, který mu to potvrdí.