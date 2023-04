Sousedovi narazil autem do plotu, ten je před soudem kvůli zlomení čelisti

„Když jsem při vyjíždění od domu přejel hroudu nahrnutého sněhu, vozidlo se stalo neovladatelným. Přední částí jsem narazil do podezdívky plotu a pak se o něj šoupal ještě asi 20 metrů, než se auto zastavilo o betonovou skruž,“ vypovídal Pišťáček, co předcházelo samotnému konfliktu.

„Jakmile jsem se zvedl, stál už soused u mě a nadával mi do čů… Koukal jsem na něj jako blázen a řekl mu, že jsem dostal smyk. On mně dal rovnou dvě rány pěstí do obličeje, až se mi úplně zatmělo v hlavě. Třetí ranou mě srazil na zem,“ popisoval poškozený dramatické okamžiky s tím, že volal záchranku a s autem vycouval zpět ke svému domu, kde čekal na sanitku.

„Slyšel jsme z venku ránu, tak vyjdu z domu a vidím sousedovo auto zapasované do skruže, která slouží jako venkovní květináč. Vystoupil z auta a já mu říkám, co dělá. Třikrát mi opakoval slovo smyk, víc jsem z něho nedostal. Ptal jsem se ho ještě, jestli není opilej. Na to neodpověděl, vlezl zpátky do auta a vycouval před svůj dům,“ tvrdil před soudem Kubík.