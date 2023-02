Soud zmírnil podmíněný trest traťovému komisaři z Lopeníku. Spokojen nebyl

Pro Petra Pláška sice došlo ke snížení trestu, trestně stíhaný je však již od května 2013. Zanedlouho to tak bude deset let, co navštěvuje soudy a policejní služebny. „Je to těžké nejen pro něj, ale i pro rodiny obětí. Mezi sebou jsou i s mým klientem neustále v kontaktu. Nejsem si jistý, jestli bych doporučoval dovolání,“ přiznal Vymazal s ohledem na táhnoucí se proces.