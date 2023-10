Soud s Ferim spěje do finále, zatím za zavřenými dveřmi

Někdejší poslanec TOP 09 Feri je obžalován ze dvou znásilnění a pokusu o další, jichž se měl údajně dopustit mezi roky 2015 a 2020. Dvě dívky, z nichž jedné nebylo ještě osmnáct let, podle obžaloby i přes jejich nesouhlas osahával a následně s nimi měl sex. Třetí ženu se měl údajně pokusit znásilnit na půdě Poslanecké sněmovny. Kvůli citlivé povaze případu a s ohledem na soukromí poškozených byla dopolední část čtvrtečního jednání neveřejná.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o posudky, které se týkají osob poškozených, kde budou probírány otázky týkající se jejich osobnostních práv a jejich soukromé a citlivé údaje, soud zvažuje, že by na výslech znalců vyloučil veřejnost,“ uvedla předsedkyně senátu Lenka Hájková, která se následně obrátila na obě strany ohledně jejich názoru na vyloučení veřejnosti. Státní zástupkyně i zmocněnkyně poškozených byly pro vyloučení veřejnosti, Feriho obhájkyně nechala rozhodnutí na soudu.

Soud tedy v dopolední části vyslechl znalce neveřejně. „Je to v podstatě stejná situace jako v předchozích případech. V rámci výpovědí znalců budou tady probírány velmi citlivé údaje, týkající se hodnocení poškozených a jejich duševního zdraví. Vyloučení veřejnosti je důležitým zájmem na ochraně jejich soukromých práv, který převažuje nad zájmem veřejnosti,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně.

Po polední pauze soud provedl listinné důkazy, přehrál i několik krátkých videí, které do spisu založil Feri a kterými chtěl dokázat nevěrohodnost výpovědí poškozených. „Četné proměny v detailech naznačují, že slečna (poškozená) nereprodukuje prožitek, ale nevěrohodně vypráví příběh,“ komentoval je mimo jiné Feri.

Po listinných důkazech vypovídala svědkyně, která byla před pěti lety u Feriho na stáži v Poslanecké sněmovně. Stáž měla trvat podle jejích slov dva týdny, nakonec to ale bylo kratší dobu.

„Choval se ke mně nevhodně. Byla jsem tam na profesionální stáži kvůli škole. Vzniklo z toho, že jsem tam spíše byla proto, že jsem dělala modeling. Řekl mi, že jsem tam proto, že jsem modelka a chtěl toho využít,“ uvedla svědkyně. Podle jejích slov po ní Feri chtěl, aby zůstávala v jeho kanceláři do noci.

„Chtěl, abych zůstávala do noci pít. Psal mi a navrhoval, jestli nemůžeme ke mně. Snažil se dostat ke mně domů, ale nijak osobně se mě nedotkl. Psal mi, jestli nebudeme mít u něj v kanceláři sex,“ pokračovala. „Zkoušel to na mě skoro každý den, nakonec mi řekl, že už nemusím chodit,“ doplnila.

Svědkyně byla u Feriho na stáži zhruba ve stejnou dobu jako poslední z poškozených. Ta jí prý sdělila, že jí Feri „něco provedl, ale neřekla, co přesně“.

„Nikdy jsem nepodmiňoval účast na stáži nějakým sexem, to je naprosto absurdní,“ odmítl výpověď svědkyně Feri.

Další jednání je naplánováno na příští úterý a čtvrtek, kdy by mohly zaznít závěrečné řeči a následně rozhodnutí.

„V plném rozsahu to odmítám, pokládám to za něco, co je nechutné, odporné, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ uvedl v únoru u hlavního líčení. Omluvil se nicméně za své možné „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování.