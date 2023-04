Pokračuje soud s Ferim, opět za zavřenými dveřmi

Feri stejně jako v předchozích dnech k soudu dorazil, cokoliv k případu však odmítl komentovat. „Já to dneska nebudu komentovat, soud je s vyloučenou veřejností, tak bych to rád respektoval,“ řekl pouze před jednáním.

Ferimu, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o další, hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až deset let vězení, protože jedné z poškozených nebylo v době případného trestného činu osmnáct let.

Při své únorové výpovědi Feri jakoukoli vinu popřel. „Jsem nevinný, co je mi pokládáno obžalobou za vinu. V plném rozsahu odmítám, pokládám to za něco, co je nechutné, odporné, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ uvedl Feri. „Nikdy jsem nezneužil bezbrannosti oběti, nikdy jsem nečinil žádný nátlak,“ dodal. Kategoricky rovněž odmítl, že by někomu házel něco do pití.