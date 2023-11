Soud řeší, jestli bývalý myslivec terorizoval sousedy ve vesnici

„U žádného ze stěžovatelů jsem nezjistil, že by byl mentálně nemocný nebo se u něho projevovaly osobnostní anomálie. Vnímají, pamatují si, reprodukují, aniž by byl u nich patrný záměr někoho poškodit nepravdivým způsobem,“ uvedl soudní znalec Jan Lašek. Naopak u obžalovaného zjistil, že má idealizovaný sebeobraz, cítí se být oprávněn zastupovat „základní principy“, má sklon moralizovat a snadno přejde do útoku.