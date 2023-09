Soud poslal do vazby podnikatele Špringla stíhaného v kauze armádní zakázky

Soud ve čtvrtek poslal do vazby podnikatele Jindřicha Špringla, který čelí obvinění v kauze zakázky ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě. Po neveřejném zasedání to novinářům řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula. Soud se podle něj ztotožnil s jeho obavou, že by obviněný mohl pokračovat v trestné činnosti a také ovlivňovat svědky.

Foto: ČTK, ČTK Příslušníci vojenské policie před budovou Generálního štábu Armády ČR