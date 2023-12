Škodovka narazila na Havlíčkobrodsku do audi, to pak smetlo chodce

Při vyjíždění z parkoviště jedné z místních firem na Havlíčkově ulici narazila škodovka do levého boku audi. „Po střetu přejel řidič vozidla Audi na nezpevněnou krajnici, kde dále pokračoval přes výjezd z areálu firmy a tam zadní částí vozidla narazil do chodce, který stál v místě před areálem. Následně řidič vozidla Audi pokračoval přes travnatý silniční příkop a narazil do dvou dopravních značek, od kterých se odrazil zpět na pozemní komunikaci, kde vozidlo zůstalo stát,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.