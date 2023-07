S holčičkou se na hřišti v Plzni utrhla lanovka

Lanovka je teď nekompletní a nefunkční. „S opravou vyčkáme do ukončení vyšetřování policie, poté se budeme řídit doporučením nezávislého technika. Toho jsme ihned poté, co nám to bylo povoleno ze strany vyšetřujících orgánů, na místo vyslali,“ uvedl. Procházka považuje za nešťastné, že se obvod jako provozovatel dětského hřiště o události dozvěděl až ze sociálních sítí. Vedení obvodu se podle starosty snaží rodinu zraněného děvčete kontaktovat a situaci řešit.