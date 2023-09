Řidič po smyku a nárazu do tří stromů vypadl na Jičínsku z auta, to jelo dál

Mimo auto se ocitl řidič osobního automobilu při nehodě na Jičínsku. Podle policie měl při průjezdu přes železniční přejezd příliš sešlápnutý plyn, dostal smyk a následně vrazil do tří stromů v příkopu, kde navíc vypadl, protože nebyl připoután pásem. Jeho auto jelo ještě chvíli dál a vrazilo do plotu u domu. Zraněného muže odvezla záchranka letecky do nemocnice.

Foto: Policie ČR Následky nehody auta u Jinolic