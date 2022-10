„Stala se (nehoda) okolo 13:30 a důvodem byla vysoká rychlost, v níž řidič nezvládl řízení a narazil do stromu,“ řekl v úterý policejní mluvčí Pavel Šváb. Řidič byl v autě sám.

Podle Švába řidič v zatáčce přejel nejprve do protisměru, a když se snažil manévr zvládnout, přejel zpět do svého pruhu a poté vyjel ze silnice a narazil do stromu. Silnice vede většinou lesem a velmi kopcovitým terénem.