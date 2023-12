Přizabil svého bratra. Odsedí si 11 let

Letos v březnu na autobusové zastávce v Libčevsi na Lounsku bod svého mladšího bratra, jehož poté s vážným zraněním transportoval vrtulník do nemocnice. Za pokus o vraždu nyní útočníka Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 11 let do vězení. Rozsudek je pravomocný, informoval ve čtvrtek státní zástupce Vladimír Jan.

