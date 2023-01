Přehnal jsem to, litoval muž útoku na školáka, kterému dupl na hlavu

Incident se odehrál předloni v září na ulici a zachytila ho městská kamera. Předcházel mu konflikt, kdy chlapec měl nejprve při míjení ve zúženém místě chodníku údajně strčit do malého dítěte obžalovaného a po následné slovní roztržce ukázat muži neslušné gesto.

„Obžalovaný pak úmyslně a bez varování nezletilého napadl. Chytil ho zezadu za krk a povalil na zem, kde ho nejprve několikrát udeřil pěstí do hlavy a pak mu na ni dupnul,“ popsal útok státní zástupce Jiří Richtr.

Podle něj se mladík na zemi schoulil do klubíčka a kryl si rukama hlavu. „Tím naštěstí nedošlo k závažnějším zraněním,“ dodal státní zástupce.

Nauš před soudem řekl, že je pravda všechno, co je napsáno v obžalobě. Nesouhlasil ale s navrženým trestem. „Nedocvaklo mi, že tomu klukovi ještě není patnáct. Kdybych to věděl, tak ho rozhodně nebudu takhle mlátit. Bohužel jsem se nechal hloupě vyprovokovat,“ prohlásil Nauš.

Foto: Patrik Biskup, Právo Josef Nauš u soudu

Podle jeho verze hoch při míjení v úzké části chodníku strčil do jeho malého syna. „Šel dál, tak jsem na něho křičel, co to dělá, proč strčil do malýho. Začal nadávat mé přítelkyni, tak jsem ho doběhl a chtěl jsem, aby se jí omluvil. Jenže on šel dál, pořád nadával a ukázal mi fakáče. Tak jsem ho znovu dostihl, a to už jsem si bouchnul,“ dodal obžalovaný muž.

Družka Nauše potvrdila, že poškozený do jejich malého syna strčil. „Když jsme se ho zeptali, proč to udělal, tak mi začal nadávat, že jsem pí.., kráva a ať držím hubu. Já ho odhadovala, že je mu tak dvacet let. Byl stejně vysoký jako můj přítel. Poslala jsem ho do pr…,“ popisovala svědkyně.

Napadený chlapec před soudem popřel, že by do někoho strčil, je to však zřejmé i z kamerového záznamu. „Obžalovaný mi začal sprostě nadát a řval, že mě zmlátí. Já jsem na to reagoval tak, že jsem ho poslal do pr… a ukázal vztyčený prostředníček. Pak mě napadl. Je to neomluvitelné,“ řekl mladík.