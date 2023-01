Právník chtěl od policisty kupovat informace, za podplácení dostal 40 tisíc pokutu

„Z mé strany to byla absolutní hloupost, prostě demence,“ řekl už dříve Právu Zelenka s tím, že šlo o jeho soukromou aktivitu a s advokátní kanceláří, kde byl v tu dobu zaměstnán, to nemělo nic společného.

Policista vypověděl, že ho obžalovaný nejprve oslovil s tím, že by si mohli vzájemně vypomoci.

„Na to přišel s nabídkou, že bych mohl shánět informace, které by mu byly užitečné a za které by mi platil. Nevěděl jsem, jak zareagovat, tak jsem mu řekl, že se o tom můžeme pobavit jindy. Po odchodu jsem hned informoval svého nadřízeného,“ řekl policista.