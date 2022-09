Policista osahával spící školačku. Půjde z uniformy

Za zločin pohlavního zneužití potrestal 47letého policistu z Královéhradecka ročním vězením s podmíněným odkladem na tři roky. Rozsudek je pravomocný, což je důvod k propuštění ze služebního poměru bez nároku na výsluhu.

Nemáme žádné pochybnosti o tom, že k události, tak jak ji popsala poškozená, skutečně došlo Ivana Růžičková, soudkyně

„Obžalovaný využil toho, že žena odešla na nákup a její nezletilá dcera s ním zůstala v bytě sama. Přišel za ní do dětského pokoje, kde v té době spala. Ačkoliv si byl vědom toho, že jí ještě nebylo 15 let, lehl si vedle ní na postel a s úmyslem se sexuálně uspokojit ji začal osahávat a mačkat na přirození. Svého jednání zanechal, až když se poškozená vzbudila,“ uvedla předsedkyně senátu Ivana Růžičková.

Ze spisu vyplývá, že Vlastimil T. už dříve posílal dívce na mobilní telefon zprávy se sexuálním podtextem.

V esemeskách ji například nabádal, aby se vyfotila ve spodním prádle a snímky mu poslala. „Nebo dívce napsal, že by ji spoutal a dělal si s ní, co by chtěl,“ připomněl státní zástupce Roman Šustáček.

Strachy se budila

Dívenka se svěřila nejprve své babičce a tetě. „Od nich jsem se to teprve dozvěděla já. Byl to pro mě šok. Když jsem na dceru udeřila, začala se klepat a brečet. Nechtěla o tom vůbec mluvit. Zašprajcovala se a už jsem z ní nedostala kloudné slovo. Když jsem se jí po nějaké době znovu zeptala, opakoval se stejný scénář – klepavka a brekot,“ vypověděla ve středu před soudem matka poškozené. Přiznala, že nakonec musela vyhledat pomoc psychologa.

„Doporučil mi, že by bylo dobré už z toho dceru vynechat a nestresovat ji tím ještě víc. Řekl, že se s tím vyrovná vlastní formou,“ uvedla svědkyně a dále popisovala, jak se dcera v noci strachy budila.

„Byla celá zpocená, nemohla jsem ji uklidnit. Řekla mi, že se jí zdálo, jak obžalovaný přijde a ublíží nám,“ pokračovala matka dívky. Upozornila také na to, že dcera má nyní k mužům velmi negativní postoj. „Brání mi i najít si přítele,“ uzavřela žena.

Podle znalců se u něj nejspíš jednalo o náhražkové jednání v sexuální oblasti

Soud podle Růžičkové vycházel při rozhodování o vině především z výpovědi samotné školačky. „Nemáme žádné pochybnosti o tom, že k události, tak jak ji popsala poškozená, skutečně došlo. Podle závěru psychologů líčila vlastní prožitky. Nezjistili jsme nic, co by její tvrzení znevěrohodňovalo anebo že by měla nějakou motivaci účelově vypovídat v neprospěch obžalovaného,“ konstatovala předsedkyně senátu.

V této souvislosti soud ještě zmínil, že správnost závěru o pravdomluvnosti poškozené také umocňuje její emotivní projev poté, co se z ní matka pokoušela získat informace o celé události.

Soud: Ojedinělý intimní zásah

I když muži hrozilo až osm let vězení, soud nakonec roz­hodl o podmíněném trestu. „Jednalo se o ojedinělý intimní zásah vůči poškozené. Ačkoliv musela vyhledat pomoc psychologa, tak podle znalců tento ojedinělý atak do intimní sféry neměl nějaké vážnější následky na její zdraví,“ zdůvodnila Růžičková.

Druhým dechem ale dodala, že soud uložil obžalovanému delší zkušební dobu.

„Podle znalců se u něj nejspíš jednalo o náhražkové jednání v sexuální oblasti, což nevylučuje, že by ho mohl opakovat. Proto je namístě, i s ohledem na závažnost deliktu, aby byla vytvořena delší zkušební doba pro sledování jeho chování v budoucnu,“ uzavřel soud.

Sám obžalovaný policista před soudem tvrdil, že se dívky ani nedotkl. „Do postele jsem k ní běžně lehával, abych ji uspal. Matka o tom věděla,“ řekl před soudem Vlastimil T.